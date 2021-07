Wat is doel van ‘sorry’ zeggen? Ik wil zes dingen opmerken

Ik heb het lange tijd moeilijk gevonden om ‘sorry‘ te zeggen. Ik was zo’n kind dat het nooit erg vond als ik op school strafregels moest schrijven. Voor bijvoorbeeld honderd keer ‘ik heb er spijt van’ vond ik altijd wel een manier. Eerst honderd keer ‘ik’, daarna ‘heb’ enzovoort. Als ik klaar was, meende ik het allang niet meer. Gelukkig heb ik dat woord later leren waarderen.

Op 1 juli tijdens de herdenking van Keti Koti - de dag waarop de slavernij in Suriname werd afgeschaft – werden door de burgemeester van Amsterdam excuses aangeboden voor de trans-Atlantische slavenhandel en hoe haar stad daarvan had geprofiteerd. Op dat excuus hadden veel mensen lang gewacht. Het is een van de vele stappen die nodig zijn op de lange weg naar heling..