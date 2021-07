‘Wil de kerk werken aan goede banden met moslims?’

Als jonge christenen en moslims elkaar ontmoeten, beginnen ze liefst met elkaar te bevragen: hoe vasten moslims tijdens de ramadan, aan welke regels moeten christenen zich houden? Interesse in contact met moslims is er zeker, merkt Daniëlle Leder. Maar tegelijk komen initiatieven moeizaam van de grond.

Daniëlle Leder: 'We kunnen elkaar niet onbevooroordeeld tegemoet treden, maar ik hoop dat we het wel doen zonder te veroordelen.’

Daniëlle Leder (32) stapte vorig jaar in een trein die al tientallen jaren rijdt: het gesprek tussen christenen en moslims. Ze is projectleider Ontmoeting met Moslims bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Daar werkt ze samen met dialoogtijgers als Gé Speelman en Harry Mintjes, die in die kerk al jaren bezig zijn de contacten met de islam te versterken.

De hoogtijdagen van de dialoog tussen christendom en islam waren eind vorige eeuw . Het kon voor sommigen in de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland (voorlopers van de PKN) niet ver genoeg gaan, tot en met pleidooien voor erkenning van Mohammed als een profeet van God.

Na de eeuwwisseling en de opkomst van islamitisch gelegitimeerde terreur verander..

