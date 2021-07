Afrikaanse kerken halen geld op voor slachtoffers overstromingen Duitsland

Wuppertal

Meestal gaat de geldstroom andersom, van Europa naar Afrika, als het gaat om ontwikkelingswerk en hulp bij rampen, hongersnoden, ziekten of oorlogen. Maar nu is er sprake van hulp in omgekeerde richting: Afrikaanse kerken doneren 20.000 euro voor Duitse slachtoffers van de overstromingen die een week geleden plaatsvonden. ‘Geen kerk is te arm om hulp te geven en geen kerk is te rijk om hulp te ontvangen’, stelt de United Evangelical Mission. De UEM heeft in totaal 45.000 euro beschikbaar gesteld als noodhulp. Hiervan is ruim 20.000 euro afkomstig van 14 Afrikaanse UEM-lidkerken uit Botswana, de Democratische Republiek Congo, Kameroen, Rwanda, Zuid-Afrika en Tanzania. Dat maakte de kerkgemeenschap woensdag in Wuppertal bekend. Het g..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .