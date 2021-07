Over de voors en tegens van het ‘ministrygebed’: ‘Laat het niet verstenen’

De online zomerconferentie van New Wine begint vandaag. Deze kerkelijke vernieuwingsbeweging timmert onder meer aan de weg met cursussen en training in het ‘ministrygebed’ voor lokale kerken. In een even kritisch als vriendelijk gesprek gaan theologen Ronald Westerbeek van New Wine en Kees van der Kooi in op deze vorm van gebed. Wat is de kracht ervan en zijn er valkuilen?

Driebergen-Rijsenburg

Ze kennen elkaar al lang. ‘Ik ben door Kees theologie gaan studeren’, vertelt Westerbeek. ‘Hij was bijzonder hoogleraar charismatische vernieuwing en dat interesseert mij enorm.’ Westerbeek heet nu de ‘huistheoloog’ van New Wine en doceert charismatische theologie aan de Theologische Universiteit Kampen. Inmiddels emeritus hoogleraar Van der Kooi is al dertig jaar betrokken bij de Charismatische Werkgemeenschap Nederland (CWN), de vernieuwingsbeweging die in de jaren zestig van de vorige eeuw ontstond binnen de grote protestantse kerken.

Westerbeek: ‘Het is een model waarbij twee personen bidden met en voor een derde, in de kracht van de Heilige Geest en in de verwachting dat God erbij is en dat gebed wil leiden..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .