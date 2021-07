Voorzitter Evangelische Kirche na rondreis langs waterschade: ‘Je zag de pijn, maar ook de hoop’

Haan

Deze zomer maakte Thorsten Latzel, preses van de Evangelische Kerk in Rijnland, een fietstocht door het gebied dat hij bestuurt, van Saarbrücken naar Wesel. De afgelopen week deed hij het over, per auto, boot en te voet. Woensdagmiddag sloot hij de reis af in Haan, waar bij de Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Schöller-Gruiten de barokke kerk en de pastorie in de vloed beschadigd werden.

‘Met studeerkamer-theologie kan ik nu weinig’, zei hij. ‘Ik ontmoette een vrouw die zei: ‘Ik heb niet gehuild toen de vloed kwam. Wel toen de hulp kwam.’ Desondanks, we staan voor een marathon, een mammoetklus.’ De EKD alleen haalde sinds vrijdag al ruim vijf miljoen euro op voor hulp aan de getroffen gebieden.

videodagboekLatzel, een professioneel..

