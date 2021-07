Erftstadtse voorgangers zoeken hun weg in een compleet nieuw vak: ‘overstromingspastoraat’

‘Tijdens mijn studie heb ik geleerd hoe je een huwelijk en een begrafenis moet begeleiden. Maar niet hoe je met een watersnoodramp moet omgaan.’ Pastor Alexander Berg in Erftstadt is ‘af en toe een beetje overvraagd’.

Erftstadt

Telefoonverkeer met Erftstadt is ‘teilweise instabil’, zegt de telefoniste van een kerkelijk bureau in een van de meest geplaagde steden van Duitsland. En dan nog, diakenen, ouderlingen en predikanten nemen vaak niet op, op pad of druk met hulpgoederen, giften inzamelen en vooral bezoeken aan en gesprekken met getroffen mensen, of ze nu gemeenteleden zijn of niet.

Hartmut Müggenburg is pastor van de Evangelische Friedenskirchengemeinde Liblar. Dat okergele gebouw staat met een leistenen koepel aan de Schlunkweg, hij woont zelf vijftig meter verderop in de Martin-Lutherstrasse. De Erft ligt een kilometer westelijk, maar de Liblarer Mühlengraben zwol dichterbij op.

steil aflopend

Ook Müggenburg he..

