Christenen in Turkije onder druk - Ze verlaten steeds vaker het land

Ankara

Het christendom in Turkije heeft oude wortels. Zo schreef de apostel Paulus al in de eerste eeuw na Christus brieven aan de gemeente van Efeze, in de huidige provincie Izmir. Constantinopel, het huidige Istanbul, was eeuwenlang één van de belangrijkste christelijke centra in de regio. In de twintigste eeuw nam het aantal christenen in het land echter sterk af, van twintig procent van de bevolking in 1914 tot 0,2 procent honderd jaar later.

Volgens Open Doors, een organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen, wonen er momenteel nog 171.000 christenen in het land, op een bevolking van ruim 83 miljoen mensen, van wie de overgrote meerderheid moslim is. Op de ranglijst christenvervolging plaatste Open Doors het de laatste ..

