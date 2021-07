Samuel Lee voorziet scheuring binnen christendom

Theoloog Samuel Lee voorziet een ‘grote scheuring’ binnen het christendom waarbij de strijd zich met name zal afspelen ‘op het LHBT-vlak’.

Amersfoort

De zegt de voormalig Theoloog des Vaderlands in een interview met opinieblad Volzin. Aan de ene kant ziet Lee ‘het Europees christendom met Amerikanen als McLaren en Rohr met meer openheid, inclusivisme en homoacceptatie, aandacht voor gerechtigheid en milieu’. Aan de andere kant gaat het over ‘het conservatieve, Amerikaanse christendom met Benny Hinn en John Hagee en het steeds radicalere christendom van het zuiden: Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Die twee kruipen naar elkaar toe en zijn anti-homo, -abortus, -islam en pro-Israël’.

Lee maakt zich al langer zorgen over deze ontwikkeling, vertelt hij in een toelichting op het interview. ‘Het pinksterchristendom in het zuiden van de wereld groeit heel snel. Hier zijn mensen ..

