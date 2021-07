Vrouw schiet per ongeluk haar eigen man en voorganger neer

Een Amerikaanse vrouw die vorige week haar man doodschoot, gaat voorlopig vrijuit. Ze dacht hij een inbreker was omdat hij via de achterdeur binnenkwam. Direct nadat ze ontdekte dat ze haar eigen man had neergeschoten, belde ze de hulpdiensten. Die konden echter niets meer doen.

San Diego

Haar man was voorganger van de Reformed Presbyterian Church in de Californische stad San Diego. De vrouw werd na het tragische incident door de politie gearresteerd, maar is nu vrijgelaten. De zaak wordt verder onderzocht, maar op dit moment zijn er geen redenen de vrouw langer vast te houden, laat een woordvoerder van de officier van justitie in een verklaring weten. Noah Shepherd werd 29 jaar, zijn vrouw Gabriela is 26 jaar.

De kerk laat weten er voor de vrouw te willen zijn, omdat er geen bewijs is van opzet. ‘Nu ze is vrijgelaten kan ze rouwen met ons als kerk en haar familie. Daar zijn we blij mee.’ De kerk is geschokt door het voorval en liet in een eerder statement weten dat Shepherd herinnerd zal worden ‘door de hoo..

