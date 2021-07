Is Jezus ‘een van wezen’ met de Vader, dus echt God, of leek Hij alleen op Hem?

Theologen kunnen verhit discussiëren over een paar woordjes of zelfs een enkele letter. Hoe onbegrijpelijk deze haarkloverijen vaak ook zijn voor buitenstaanders, ze roepen niet zelden grote levensvragen op. Waar werd in tweeduizend jaar kerkgeschiedenis om gestreden, en wat moeten wij vandaag daarvan weten? Deze week: hoe verhoudt Jezus zich tot de Vader?

Over welk woord hebben we het?

We spreken over een Grieks woord dat de bijbelse boodschap - dat in Jezus van Nazaret God zelf heilbrengend naar de wereld is gekomen - moet uitdrukken, terwijl het woord zelf niet in de Bijbel voorkomt. Een niet-bijbels woord voor een wel-bijbelse boodschap. Sinds de vierde eeuw staat dit woord (homoousios, later in het Latijn vertaald als consubstantialis en in het Nederlands als ‘een van wezen met’) in de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel, die door alle christenen wereldwijd wordt erkend.

Wat was de kwestie?

Begin vierde eeuw was er heibel in de kerkelijke tent. In de haven van Alexandrië werkte een presbyter (priester), Arius genaamd. Hij kreeg vanaf het jaar 318 de nodige aanhang met zijn opvatti..

