Een rechtlijnige politieke gevangene uit Belarus die ook in het Westen niet welkom is

Bijna een jaar na zijn zoveelste herverkiezing zit president Loekasjenko van Belarus stevig in het zadel. Een van de politieke gevangenen is de christelijke politieke activist Pavel Sevjarinets. Maar ook in het liberale westen is hij niet welkom.

Turma No. 4, Gevangenis Nummer Vier aan de Krupskaj straat in Mogilev, een stad op 170 kilometer ten oosten van de hoofdstad Minsk, ligt maar honderd meter van het Thais restaurant Pirok en niet ver van het ‘Eiland van Schoonheid en Smaak’, een winkel in huishoudelijke producten. Maar het cellencomplex ligt ook pal tegenover twee andere onprettige instituten, nog een gevangenis en het Defensiekantoor van het district.

Een kilometer of drie oostelijk stroomt de Dnjepr. In deze stad, 375.000 inwoners rijk, getuigt de Stanislaw kathedraal en het Ratusa, het gemeentehuis van een zeer rooms-katholiek en zeer Pools-Litouws-Oekraïens verleden. Maar dat is voorgoed voorbij. In oktober 1941 woonde SS-chef Heinrich Himmler de executie van..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .