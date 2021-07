Generaties in gesprek over God en Geloof: ‘Ik ben wel gevoelig voor de manier waarop anderen geluk vinden’

Deze zomer gaan mensen van verschillende generaties met elkaar in gesprek over God en geloof. Vandaag: Marrit Claus (24) uit Groningen en Els Fleurke (66) uit Delfzijl. Marrit heeft bijna haar studie Nederlands afgerond, Els sprak jarenlang op vrouwenbijeenkomsten en deelt overdenkingen via YouTube. Ze kennen elkaar via de kerk.

God

Els: ‘Het beeld van God als mijn Vader gaat al mijn hele leven mee. Dat geeft me enorme geloofszekerheid: God is te vertrouwen, net als mijn eigen vader te vertrouwen was. Ik weet nog hoe ik als klein meisje bij hem op schoot zat, ik ruik nog de geur van zijn pijptabak. Dat voelde zo veilig.

En als tiener wandelde ik met hem, dan pakte hij mijn hand. Later, toen er moeilijke dingen in ons leven waren, heb ik daaraan teruggedacht: mijn hand in de hand van mijn hemelse Vader.’

Marrit: ‘Dat beeld van een vader bij wie je altijd terechtkunt, heb ik ook. Dat vind ik misschien wel het mooiste beeld van God. Het is zo verdrietig als mensen met angst voor God leven. Dat heb ik nooit gehad. Maar ik heb wel ontzag voor God.’

Els: ‘I..

