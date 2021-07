Ricus Dullaert helpt vluchtelingen in Johannesburg: ‘Lhbti-vluchtelingen willen geliefd zijn door God’

Pastor Ricus Dullaert zet zich in voor vluchtelingen met hiv+ in Johannesburg. Met een speciaal plekje in zijn hart voor lhbti-vluchtelingen. ‘De kerk is er niet alleen voor zichzelf, maar vooral om een dienst te bewijzen aan de wereld. Ook aan mensen die helemaal niet bij de kerk horen.’

‘De problemen zijn gigantisch en we zijn maar een kleine groep mensen. We doen wat we kunnen’, vertelt pastor Ricus Dullaert vanuit Johannesburg. Onder de vlag van de rooms-katholieke Holy Trinity-parochie zette hij elf jaar geleden een supportgroep op voor lhbti-vluchtelingen. ‘Veel gay jongens uit Nigeria, Lesotho, Swaziland, Congo en Zimbabwe komen naar Johannesburg om twee redenen. Ten eerste economisch: er is nauwelijks werk te vinden in het land van herkomst. En ten tweede omdat zij in hun vaderland niet kunnen uitkomen voor hun seksualiteit vanwege homofobe wetgeving. In Nigeria hangt je sinds 2014 veertien jaar celstraf boven het hoofd als je betrapt wordt op seksuele handelingen met iemand van hetzelfde geslacht.’

Ricus Dullae..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .