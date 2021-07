‘Kwetsbaarheid kan ik er niet uit trekken bij mensen. Dat is gegeven door God’

‘De aarde zit boordevol hemel’, dichtte Elizabeth Barrett Browning. In deze zomerserie vertellen gelovigen over een plek waar, volgens hen, de scheiding tussen aarde en hemel dunner is. Hoe speelt dit een rol in hun geloofsleven?

Fotograaf Iris Dorine Verwijs (35) over de schuur bij haar huis in Hurwenen:



‘Mijn man en ik noemen de plek waar wij wonen, een open hemel. Ons huis staat aan een dijk, aan de rand van het natuurgebied de Hurwenense Kil in de Bommelerwaard. Ik wandel geregeld in de uiterwaarden om onze oude boerderij; daar ervaar ik in de stilte en rust Gods liefde. Ik vind die momenten alleen heel mooi, maar ik vind het nog mooier als ik die liefde kan doorgeven. Gods liefde is voor mij nog completer als ik die weggeef.

Dus mijn ‘‘dunne plek’’, waar hemel en aarde dichter bij elkaar komen, is de schuur achter ons huis, waar ik mensen portretteer. Ik hoop dat mensen voor mijn lens de rust en vrijheid van God opmerken. En als zij zich durven laten zien in k..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .