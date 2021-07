Acts 29 plant gewoon kerken in coronatijd. Maar snelle groei is óók een valkuil

Waar veel kerken sloten tijdens de coronapandemie, openden 25 nieuwe gemeenten hun deuren, onder de vlag van Acts 29. Wat is dit voor los-vast Amerikaans calvinistisch kerkverband?

De Brug in Eindhoven is de Nederlandse link van Acts 29.

Flower Mound-Eindhoven

Anderhalf jaar lang zijn nu al veel kerken gesloten. Of af en toe een beetje open. Maar corona remde niet het werk van de kerkplantersorganisatie Acts 29 niet. Volgens de conservatieve Washington Times gingen er het afgelopen jaar binnen het netwerk 25 gemeenten van start, achttien in de Verenigde Staten, zeven daarbuiten.

Acts 29 put inspiratie uit theologen als Tim Keller en John Piper en is (neo)calvinistisch, belijdt een beweeglijk creationisme en gelooft in ‘christelijk hedonisme’, dat geen losbandigheid inhoudt maar diepe vreugde, tevredenheid en energiek burgerschap in Christus.

‘Liever geen theologische debatten over wat ons scheidt, maar inzetten op groei’, vindt Brian Howard, een van de leidslieden..

