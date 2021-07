Protestanten krijgen in Algerije eindelijk hun kerkgebouw terug

Na zo’n tien jaar juridische strijd hebben de Algerijnse protestanten in juni hun kerkgebouw in de kustplaats Mostaganem teruggekregen. Het is een symbolische overwinning, want de laatste jaren is het aantal protestantse kerken dat werd gesloten juist toegenomen.

'Jezus is Heer', staat er rond het kruis in het protestantse kerkje in de Algerijnse hoofdstad Algiers. De protestanten in het Noord-Afrikaanse land hebben een kerkje teruggekregen, maar veel meer worden er gesloten.Â

Algiers

Veel aandacht heeft de gebeurtenis tot dusver niet gekregen in het buitenland. Maar het is toch een kleine overwinning voor de protestanten in Algerije. Begin juni gaf de Algerijnse Raad van State een historisch kerkgebouw terug aan de Protestantse Kerk van Algerije (EPA). Al bijna tien jaar lang werd via juridische procedures geprobeerd dit voor elkaar te krijgen.

Het sobere stenen kerkgebouw ligt in de havenstad Mostaganem in het noordwesten van Algerije op 360 kilometer van de hoofdstad Algiers. Het dateert nog uit de Franse koloniale tijd. In 1976 werd het gebouw door de EPA uitgeleend aan het Algerijnse ministerie van Volksgezondheid. Maar in 2012 schonk de gouverneur van de stad de kerk aan een islamitische liefdadi..

