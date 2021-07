Archief van Herman Bavinck nu op internet te vinden

Het archief van de gereformeerde theoloog Herman Bavinck (1854-1921) is nu online doorzoekbaar. Bavinck was met Abraham Kuyper een van de grondleggers van het neocalvinisme en van de Gereformeerde Kerken.

Kampen - Amsterdam

Het archief bevat brieven en dagboeken, maar ook stukken over de Antirevolutionaire Partij, de Vrije Universiteit (VU) en de Theologische School, en de Gereformeerde Kerken. Het Bavinck-archief is te vinden via sources.neocalvinism.org. Het project is ondernomen door The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) aan de Theologische Universiteit Kampen samen met de VU. <

