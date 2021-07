Het oorspronkelijke familiehuis van Billy Graham staat te koop

Het houten schilderachtige huis van de Grahams staat voor het eerst op de markt, en is te koop voor omgerekend ruim vijfhonderd duizend euro. De Grahams kochten het huis in de Amerikaanse staat North Carolina in de jaren veertig. Vanuit dit huis reisde de predikant de wereld over om het evangelie te verkondigen.

Ruth Graham, dochter van het echtpaar, verkoopt het huis nu via Sotheby’s Realty, een internationale makelaar voor het kopen en verkopen van luxe huizen. Dochter Ruth wil op deze manier bijdragen aan de medische kosten voor haar dochter. Zij lijdt aan een zeldzame ziekte die effect heeft op verschillende delen van het lichaam, zoals de longen, nieren en het lymfestelsel.

