Samuël is al tweeënhalve week vermist, maar zijn vrienden blijven geloven in zijn opwekking

De Nijkerkse evangelist Samuël Boujadi (22) is al zo’n tweeënhalve week vermist, nadat hij was gaan zwemmen in het Meer van Bracciano nabij Rome. Zijn vrienden Jack Schreudering en Daniël van Deutekom verwachten dat zijn lichaam deze week gevonden wordt. Dan willen ze een laatste redmiddel inzetten: bidden voor zijn wederopstanding. ‘Als God iemand uit de dood kan opwekken, dan is het Samuël wel’, zegt Van Deutekom.

Samuël Boujadi is al zo'n tweeënhalve week vermist nadat hij is gaan zwemmen in een meer nabij Rome.

Nijkerk

Schreudering (34) en Van Deutekom (25) zijn net terug uit Italië, waar ze de afgelopen twee weken met man en macht op zoek waren naar het lichaam van hun goede vriend. Op verzoek van de ouders van Boujadi hebben de vrienden maandag zijn kamer in Nijkerk leeggehaald. ‘Het is onwerkelijk dat hij er niet meer is’, reageert Schreudering, die geestelijk verzorger is. ‘Een ontzettend gemis voor mij en vele anderen. Nederland mist een grote evangelist’, vindt Van Deutekom, die oprichter en evangelist van God First Ministries is.

Schreudering: ‘Het voelt als een open eind. Het verhaal is niet af. We hebben twee weken met veel mensen gedreven gezocht naar een lichaam. Opeens werd het echt, toen een zoekhond een duidelijke plek ontdekte. Dat..

