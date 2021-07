Hindoe-extremisten bieden in India via app moslimvrouwen ‘te koop’ aan

Meer dan tachtig Indiase moslimvrouwen zijn via een app ‘te koop’ aangeboden. Ze wisten daar zelf niets van en de actie was bedoeld om te intimideren. Nadat dit grote verontwaardiging opriep, is de app offline gehaald. De politie startte een onderzoek, maar arresteerde tot nog toe geen verdachten.

Twee moslimvrouwen in India.

New Delhi

Nationalistische en extremistische hindoe-groeperingen winnen al jaren terrein in India. Moslims vormen in het land met 14 procent van de bevolking de grootste religieuze minderheid. Wereldwijd herbergt India na Indonesië en Pakistan zelfs de meeste moslims. Hun rechten staan sterk onder druk. De Indiase, door hindoe-nationalisten gedomineerde regering voerde vorig jaar nog een burgerschapswet in die specifiek moslims discrimineert.

Begin juli ontdekten vrouwelijke islamitische journalisten, activisten en onderzoekers dat hun foto’s in de app Sulli Deals stonden. Die app bood hen als ‘deal van de dag’ te koop aan. ‘Sulli’ is een neerbuigende term waarmee in India moslima’s worden aangeduid.

Afreen Fatima (23) vertelt hoe vrienden haa..

