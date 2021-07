Nick Vujicic begint eigen ‘Pro-Life Bank’, die abortus niet zal financieren

De Australische spreker en evangelist Nick Vujicic is medeoprichter van een pro-life bank, waar abortus niet gefinancierd zal worden. Hij doet dat nadat zijn eigen bank zijn betaal- en creditkaarten had bevroren. Dat meldt The Epoch Times , een Amerikaanse conservatieve nieuwssite.

New York

Nick Vujicic (38) is vooral bekend als ‘de man zonder armen en benen’. Met zijn organisatie ‘Life without limbs’ reist hij de wereld over. Hij gebruikt zijn persoonlijke verhaal om mensen te inspireren.

In maart 2019 begon hij zich uit te spreken tegen het doden van ongeboren baby’s. In de maanden daarna werd in zijn huis een granaat aangetroffen. Ook is er een spionage-drone gesignaleerd en nam zijn bank maatregelen tegen hem.

‘Ik werd door mijn bank zonder waarschuwing aan de kant gezet; mijn betaal- en creditkaarten zijn bevroren. De bank wil niets met mij te maken hebben’, zei hij in een eerder interview met EpochTV.

De Australiër ontdekte dat verscheidene financiële instellingen geld verstrekken aan organisaties die abort..

