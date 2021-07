De brand in kerkgebouw in Nijmegen ‘biedt ook kansen’ denkt voorganger Jaap Maris

Jaap Maris, voorganger van de Kerk van de Nazarener in Nijmegen, zit niet bij de pakken neer na brand in het kerkgebouw. Hoe de kerk vlam kon vatten is nog niet bekend, de politie sluit brandstichting niet uit.

Nijmegen

Het is donderdagavond even na achten als dominee Jaap Maris wordt gebeld door een gemeentelid. De kerk staat in brand. De brandweer was er snel bij, waardoor de kerk er voor het grootste gedeelte nog gewoon staat. Het had ook wel anders af kunnen lopen, want in het gedeelte waar de brand begonnen is, was zelfs een aluminium ladder gesmolten. Het moet dus erg heet geweest zijn.’

In de Kerk van de Nazarener gaat het er volgens kerkelijk werker Hadassa Stehouwer vooral om dat je ook doet wat je gelooft. Maris: ‘Wij zijn ontstaan op dezelfde manier als het Leger des Heils. We willen het goede doen in de wijk waar de kerk staat. Daarom zit er bijvoorbeeld ook een voedselbank in ons gebouw, die nu ook even uit moet wijken.’

D..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .