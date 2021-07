Op de synode van de Anglicaanse Kerk van Engeland botsen de kerkvisies

De Anglicaanse Kerk van Engeland wil ‘jonger en diverser’ worden. Alleen is er geen geld voor een functionaris in elk bisdom om raciale gelijkheid te promoten.

Aartsbisschop Stephen Cottrell preekt in de kathedraal van York en online, op paasmorgen van dit jaar. De Anglicaanse Kerk in Engeland wil vernieuwen en verjongen, maar niet ten koste van de traditie, zei Cottrell maandag op de synode.

Londen

‘Wat voor kerk roept God ons om te worden?’ Dat was de vraag waarmee de Anglicaanse Kerk van Engeland op zoek ging naar een ‘visie en strategie’ voor dit nieuwe decennium. Na een brede consultatie, zei de tweede man in de hiërarchie van de kerk, aartsbisschop Stephen Cottrell van York, was het antwoord eigenlijk verrassend eenvoudig: een kerk waar Jezus Christus centraal staat. Het resultaat is een ‘visie en strategie’-document, waar de synode van de Engelse kerk maandag over sprak.

De coronacrisis zette ons mede op dat spoor, zei de bisschop. In een wereld die lijdt, waarin vertrouwde gewoonten wegvielen, werden we teruggeworpen op Christus, die in alles bij ons is en toegang geeft tot God.

