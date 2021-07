‘Kijk nou, dit kun je toch niet verzinnen? Zo’n streng gedroogd zeewier lijkt wel een rozenkrans. Ik zou je mee kunnen nemen naar onze parochiekerk in Tilburg, een barok godshuis waar veel te zien is. Of naar het strand in Zeeland, waar ik op de vloedlijn zoek naar onooglijke dingen, ‘afval’ dat me inspireert. Ik kies dit stille meertje dicht bij huis – zo belangrijk voor mij, voor artistieke vondsten en inspiratie. Een vindplaats, van schors, schimmels en takjes. In mijn kindertijd kon je er niet komen, het was rondom begroeid. Nu is er een strandje en zie je de witte zandgrond.

Dit ven noem ik vaak Gods wastafelbak. Ik heb soms het gekke idee dat God hier op een dag de stop uit de wereld kan trekken en dat al het water dan wegloop..

