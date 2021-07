Christenen bidden op Malieveld voor Nederland

Vanaf het Malieveld in Den Haag klonk vrijdagavond geen geluid van protest; wel een geluid van hoop en liefde. ‘We hebben een diep verlangen dat Gods aanwezigheid zichtbaar wordt in ons land’, zei initiatiefnemer Wim Hoddenbagh van Stichting Presence. Vijfduizend christenen verzamelden zich op ruime afstand van elkaar om eensgezind te bidden voor Nederland. Ook zongen ze met aanbiddingsleiders, onder wie Eline Bakker, Reyer, InSalvation en Adem Project, oude en nieuwe liederen. Tijdens nummers als ‘Laat ieder ‘s Heren goedheid prijzen’, ‘Jezus Overwinnaar’ en ‘Elke andere naam vervaagt’ werd uit volle borst meegezongen. Bezoekers knielden en hieven de handen omhoog. Tussendoor klonk de sjofar. Over het veld stonden zeventig kleine speakers, waardoor het geluid van hoop tot diep in de Haagse binnenstad te horen was. En via livestream in het hele land. <