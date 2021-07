Is de Bijbel het onfeilbare Woord van God – of kun je beter ‘betrouwbaar’ zeggen?

Theologen kunnen verhit discussiëren over een paar woordjes of zelfs een enkele letter. Hoe onbegrijpelijk deze haarkloverijen vaak ook zijn voor buitenstaanders, ze roepen niet zelden grote levensvragen op. Waar werd in tweeduizend jaar kerkgeschiedenis om gestreden, en wat moeten wij vandaag daarvan weten? Deze week: is de Bijbel onfeilbaar?

Over welk woordje hebben we het?

Als je leest dat een christelijke club of vereniging uitgaat van ‘de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord’, dan weet je zeker dat je met een bepaald soort protestanten te maken hebt. Rooms-katholieken zullen niet snel zo over de Heilige Schrift spreken; als ze het woord ‘onfeilbaar’ in de mond nemen, hebben ze het eerder over de paus. Maar ook onder protestanten is de karakterisering ‘onfeilbaar’ voor de Bijbel omstreden.

Toen de evangelische theoloog Willem Ouweneel in de jaren negentig suggereerde niet meer het filosofisch aandoende ‘onfeilbaar’, maar liever het Bijbelser klinkende ‘betrouwbaar’ voor Gods Woord te gebruiken, waren de kolommen van een aantal protestantse media te klein: hier werd ernstig weggebog..

