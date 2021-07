‘Ik ben moslim gebleven omdat ik goede mensen om mij heen had’

Het is nogal een stap voor een Turkse imam om te verhuizen naar Nederland, waar veel meer christenen en niet-gelovige mensen leven. Een nieuwe cursus in Rotterdam helpt deze imams beter in te spelen op de Nederlandse cultuur.

Imams uit Turkije krijgen in Rotterdam vijf weken college om te wennen aan de situatie in Nederland. 'Het is een stoomcursus in de Nederlandse way of life', legt docent Arnold Yasin Mol uit.

Rotterdam

Vijfentwintig geestelijken, vooral mannen, volgen college in een ruime zolder in een universitair gebouw. Onderwerp: levensbeschouwing, bekering. Dit beeld kun je zien op theologische faculteiten op diverse plaatsen in ons land. Niets bijzonders.

Maar hier is iets unieks aan de hand. De geestelijken zijn namelijk Turkse imams en ze zijn nog niet zo lang in Nederland. Ze zijn in dienst van Diyanet, het Turkse overheidsorgaan voor religieuze zaken. En voor het eerst kunnen zij een door Diyanet erkende bijscholing volgen aan een Nederlands instituut: de Islamic University of Applied Sciences Rotterdam (IUASR).

Ze krijgen vijf weken college ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .