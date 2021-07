Turkije stuurt nieuwe imams in Nederland op cursus: ‘Het leverde heftige discussies op’

Rotterdam

‘Ik heb het uitdrukkelijk ook gehad over cartoons’, vertelt hoogleraar Maurits Berger. Hij gaf als gastdocent aan de Islamic University of Applied Sciences in Rotterdam (IUASR) bijscholing aan Turkse imams die net waren gearriveerd in Nederland. Berger, hoogleraar aan de Universiteit Leiden en kenner van de islam, sneed bewust ook heikele onderwerpen aan. Zo besprak hij anti-islamitische cartoons. ‘En ik heb het gehad over de ‘vrijheid om te beledigen’.

Dat leverde heftige discussies op, ze waren het met bepaalde dingen oneens. Maar ik heb ze ook kunnen meegeven dat onze vrijheid van meningsuiting niet onbegrensd is. Tot in de ..

