Hij was predikant maar Jeroen Hartel voelde zich niet meer thuis in de kerk

Jeroen Hartel was tien jaar predikant toen hij moest toegeven dat zijn geloof zo ver verwijderd was van waar de kerk voor staat, dat hij het niet meer kon opbrengen om zijn gemeente te leiden. Nu spreekt hij op uitvaarten.

Het was de dominee bij wie hij belijdeniscatechisatie deed, die hem inspireerde om van studie te switchen. Jeroen Hartel zat op de hogeschool voor economische studies, op weg om het bank- en verzekeringswezen in te gaan, maar stapte halverwege het jaar over op theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Want hij had zelf zo veel vragen en het was tijd om daar eens een antwoord op te formuleren, in plaats van het alleen niet eens te zijn met de dominee.

De predikant bij wie hij belijdenis deed, straalde ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .