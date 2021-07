Nieuwe Orthodoxe Kerk populairst onder Oekraïense bevolking

De autonome Oekraïens-Orthodoxe kerk, die in 2019 door patriarch Bartolomeüs I als zelfstandige kerk werd erkend, is verreweg het populairst onder Oekraïners. Het overgrote deel van de parochies is echter nog in Russisch-orthodoxe handen.

Kiev

Van de 73 procent Oekraïners die zich orthodox noemt, rekent 58 procent zich tot de nieuwe kerk die echter door Moskou en meerdere andere orthodoxe kerken niet wordt erkend. Dat blijkt uit een enquête die is gehouden door het Internationale Instituut voor Sociologie in Kiev en is een opvallende stijging met 10 procent in vergelijking met vorig jaar. Een kwart van de orthodoxen rekent zich tot de bij Moskou aangesloten orthodoxe kerk. Van de bevolking is 9 procent Grieks-katholiek en 7 procent ziet zichzelf als atheïst.

Meer dan de helft (52 procent) van de Oekraïners heeft een positief beeld van de nieuwe kerk; 34 procent heeft een neutraal beeld en slechts 9 procent is negatief.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .