Staat de vrijheid van godsdienst in West-Europa echt onder druk?

Mag je in West-Europa als gelovige nog zeggen hoe je ergens over denkt? Vooral conservatieve gelovigen zijn bang dat die vraag steeds vaker met nee zal worden beantwoord. Maar staat de vrijheid van godsdienst echt onder druk?

‘De wetgeving tegen radicalisme en terreur die nu (in Frankrijk, red.) van kracht wordt, is uitsluitend gericht tegen de islam en zal dus averechts werken. Maar de stringenter praktijk om alles wat religieus lijkt in het publieke domein te verbieden, treft ook de christelijke symbolen, ook al zijn die hoogstens nog folkloristische decoratie. Voor moslims en christenen allebei geldt: geloof zit in Europa op een klapstoeltje.’

De Franse politicoloog Olivier Roy wond er onlangs in een interview met het Nederlands Dagblad geen doekjes om: de godsdienstvrijheid staat op het Europese continent onder druk. Hij lijkt niet de enige te zijn, want vanuit verscheidene landen klinkt de klacht dat je met een beroep op je godsdienst of levensbes..

