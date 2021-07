Achter de Servisch-orthodoxe vredeswens schuilt een politiek addertje

Achter recente verzoenende woorden van de nieuwe Servisch-orthodoxe patriarch Porfirije schuilt een politiek addertje. Eigenlijk willen de kerk en vooral de Servische staat in heel voormalig Joegoslavië de vinger in de pap houden.

Belgrado

Op 28 juni was de Servisch-orthodoxe patriarch Porfirije in het klooster Gracanica, bij de Kosovaarse hoofdstad Pristina. Hij vierde er de jaarlijkse liturgie op ‘Vidovdan’, dat de Slag op het Merelveld in 1389 herdenkt. Destijds werd de Servische koning Lazar gedood en meteen heilig verklaard. De Ottomaanse Turken wonnen en bleven ruim vijfhonderd jaar de baas.

De Servisch-Orthodoxe Kerk heeft haar bakermat in Kosovo. Dat is de diepste reden waarom afscheiding van dat landsdeel van Servië ook na dertien jaar niet wordt erkend. Het patriarchale complex in Pec, de kathedraal van Prizren en het klooster Decani zijn Servisch-orthodoxe bedevaartplaatsen, maar liggen in Kosovo.

Intussen wordt dat Kosovo als staat en land steed..

