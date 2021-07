‘We nemen de zonde op economisch terrein niet serieus’, zegt Teus Hofman

Shell werd onlangs door de rechter tot de orde geroepen over zijn bijdrage aan de klimaatverandering. Teus Hofman had het mooi gevonden als de kerk daar al eerder iets van gezegd had. ‘Dat zou zeker gepast zijn geweest, gezien haar profetische roeping en haar ‘mee-zuchten’ met de schepping. Maar misschien zien we nog te weinig de urgentie. Het is véél méér een geestelijke strijd dan wij vermoeden.’

Al in de eerste minuut van het gesprek legt emeritus hoogleraar Teus Hofman zijn kaarten op tafel. Moet het spreken van de kerk in de samenleving een prominentere plaats hebben? ‘Zeker, want het woord van God bevat een boodschap voor iedereen.’ En moet de zorg voor de schepping hoog op de agenda van de kerk staan? ‘Ja’, zegt hij beslist. ‘Er is wel wijsheid voor nodig om het zover te krijgen. Als je denkt dat je er met het uitdelen van een paar klappen bent, kun je ook weer veel verliezen. Het thema ‘‘zorg voor de schepping’’ leeft niet zo binnen de kerk. Als het al in preken aan de orde komt, blijft het vaak bij wat algemeenheden. Bovendien: het gaat over het spreken van de kerk in de samenleving; dat doe je niet alleen vanaf de kansel.’

