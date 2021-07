Zwitserse ‘PKN’ zegt ja op homohuwelijk

Zürich

De Evangelisch-Gereformeerde Kerk van Zwitserland adviseert haar leden bij het referendum op 26 september ‘ja’ te zeggen tegen het homohuwelijk. Een relatie waar beide partners uit vrije wil, serieus en weloverwogen aan beginnen, kan in de kerk gezegend worden, aldus een verklaring. In de aanloop organiseert de kerk podiumdiscussies met homo’s en homoactivisten. De Zwitserse Evangelische Alliantie houdt op 3 september een onlineforum over opvoeding: wat het voor een kind betekent als het bijvoorbeeld geen ouder van het eigen geslacht als identificatiefiguur heeft. <

