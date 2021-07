Leerlingen van protestants internaat in Nigeria ontvoerd

Schoenen van de ontvoerde leerlingen van de Bethel Baptist School in Kaduna, in het noordwesten van Nigeria.Â

Abuja

In het internaat in de Nigeriaanse deelstaat Kaduna bevonden zich 165 leerlingen, waarvan er 25 volgens lokale media aan de gewapende overvallers wisten te ontsnappen. Deze hadden zich toegang verschaft tot de Bethel Baptist School door over de hekken rond de school te klimmen en schoten toen om zich heen.

De afgelopen jaren zijn er in het noordoosten en het centrum van Nigeria verschillende ontvoeringen van middelbare scholieren en universiteitsstudenten geweest. In verreweg de meeste van de gevallen proberen milities dankzij deze ontvoeringen losgeld te verkrijgen. Deze gewelddadige groepen vallen ook dorpen aan, stelen vee of ontvoeren vooraanstaande leden van de lokale bevolking of toeristen.

In deze delen van Nigeria, d..

