Theologische Universiteit Kampen verhuist naar Utrecht

De Theologische Universiteit in Kampen

Kampen

Het bestuur van de Theologische Universiteit Kampen (TUK) heeft de stad Utrecht op het oog om zich daar te vestigen. Dat de TUK verhuisplannen had, was al langer bekend, maar nu ligt de focus dus definitief op Utrecht.

Directeur Pim Boven bevestigt dat de aanvraag bij de landelijke overheid nu is ingediend, en hij verwacht binnen drie maanden een definitieve bevestiging. ‘En dan zijn we nog niet klaar’, zegt Boven. ‘Daarna moeten we nog op zoek naar woonruimte.’

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .