Amerikaanse presbyterianen scherpen beleid aan: geen ambt voor homo’s

Wie zich identificeert als homoseksueel, mag geen ambt bekleden in de Presbyterian Church in America. Het betekent een aanscherping van het beleid in het grootste conservatieve kerkgenootschap in de Verenigde Staten.

Saint-Louis

Conservatieve kerken in de Verenigde Staten worstelen net als in Nederland met homoseksualiteit. Want hoe ga je nu om met mensen die een relatie hebben met iemand van hetzelfde geslacht, terwijl je van mening bent dat de Bijbel dit afwijst? Is het dan genoeg om in een verklaring te laten weten hoe je over dit onderwerp denkt, zoals in 2017 gebeurde met de Nashvilleverklaring? Voor veel conservatieve christenen lijkt het antwoord nee te zijn, want in zowel Nederland als de Verenigde Staten klonk ook vanuit deze hoek veel kritiek op de weinig pastorale toon van de verklaring.

Daarnaast is het ook maar de vraag of kerkleiding en kerkleden nog wel op één lijn zitten. In 2014 bleek uit een onderzoek van Pew Research dat 40 p..

