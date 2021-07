Het reformatorische in Peter R. de Vries

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries staat in aanwezigheid van Corrie en Adrie Groen de pers te woord over een aantal nieuwe initiatieven in de zoektocht naar de sinds 1993 vermiste Maastrichtse studente Tanja.

Amsterdam

Opvallend was dat zowel premier Mark Rutte als minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus en D66-boegbeeld Sigrid Kaag opriepen te bidden voor Peter R. (Rudolf) de Vries (64), de misdaadverslaggever en maatschappelijk activist die dinsdagavond half acht in Amsterdam werd neergeschoten en een etmaal later nog in kritieke toestand in een ziekenhuis lag. Rutte nam het woord gebed als eerste in de mond: ‘We hopen allemaal vurig, we bidden dat hij deze aanslag overleeft’, aldus de demissionair minister-president. Sigrid Kaag: ‘Een aanval op onze vrije samenleving en de vrije pers en een hartverscheurende nachtmerrie voor de naasten van Peter R. de Vries. Ik wens hen alle kracht van de wereld en bid voor Peter.’

Ook..

