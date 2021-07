Moskou zet de gespannen relatie met Constantinopel verder op scherp

De Russisch-Orthodoxe patriarch van Moskou wil een grotere rol spelen binnen de Oosters-orthodoxe kerken, ten koste van het traditionele ereprimaat van de patriarch van Constantinopel. Daarvoor worden nu nieuwe argumenten in stelling gebracht: flirten met Rome en een biseksuele Jezus.

Moskou

‘De Russisch-Orthodoxe Kerk zal de fusie tussen orthodoxen en katholieken, op initiatief van patriarch Bartholomeüs van Constantinopel, niet accepteren.’ De woorden van metropoliet Hilarion gonzen enkele dagen nadat hij ze voor de Russische televisiezender Rossija-24 uitsprak nog na.

De strijd tussen Moskou en Constantinopel over de vraag wie het binnen de 15 onafhankelijke kerken het meeste gezag heeft is algemeen bekend. Constantinopel heeft volgens de traditie verreweg de sterkste papieren. Maar het heeft ook verreweg het minste aantal gelovigen, terwijl Moskou er veruit het meest heeft. Bovendien ziet Moskou, geheel in lijn met de politiek van Vladimir Poetin, een internationale gezaghebbende rol voor zichzelf weggelegd.

De st..

