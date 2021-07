‘Onze’ watermeloen kenden ze ook al in de Bijbel

München

De watermeloenen waarnaar de Israëlieten zo sterk verlangden in de woestijn, zijn grotendeels dezelfde als die wij vandaag eten. Wetenschappers van de Ludwig Maximilian Universiteit in München hebben met DNA-onderzoek de herkomst van deze populaire zomervrucht (citrullus lanatus) ontrafeld. De watermeloen stamt af van een wilde meloen uit Sudan, die overigens wit en bitter vruchtvlees heeft en als veevoer wordt gebruikt. De onderzoekers vermoeden dat in het oude Egypte de wilde meloenen zijn gekweekt tot de grote, rode en zoete gedomesticeerde watermeloenen die wij vandaag kennen. Op een Egyptische afbeelding van 4300 jaar..

