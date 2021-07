Russische orthodoxie: ‘Geen vaccin nemen is zonde’

In oktober 2018 bezocht metropoliet Hilarion paus Francisicus in het Vaticaan.

Moskou

De leiding van de Russisch-Orthodoxe kerk verklaart het weigeren of niet nemen van een vaccin tegen corona als zonde, waarover de bedrijvers de rest van hun leven berouw zullen moeten hebben. Dat meldde de Russische nieuwskanaal RT, voorheen Russia Today, een Engelstalige zender die vooral de opinie in het westen moet beïnvloeden.

Zonde. Zo verwoordt de kerk waarbij de meerderheid van de 140 miljoen Russen is aangesloten haar opvatting. De nieuwe explicitering van zonde past bij het beleid van de Russische overheid. Nog maar twaalf procent van de Russen is gevaccineerd met de twee Russische vaccins en het meten daarvan is vertroebeld door de miljoenen valse vaccin verklaringen en zelfs QR-codes die voor enkele tientjes in ..

