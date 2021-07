In het oosten van Duitsland hebben archeologen onder een korenveld de funderingen van een middeleeuwse kerk gevonden. De kerk is waarschijnlijk gebouwd in opdracht van keizer Otto de Grote, die vanaf het jaar 963 tot zijn overlijden in 972 keizer was van wat later het Heilig Roomse Rijk werd genoemd. De kerk is zo’n vijfhonderd jaar later tijdens de Reformatie verwoest en stond vlak buiten Eisleben, de geboorteplaats van Maarten Luther. Volgens de archeologen betreft het een uitzonderlijk grote kerk van ongeveer dertig meter lang en twintig meter breed. <