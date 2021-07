‘Leer de ontmoeting met de ander opnieuw te waarderen’, zegt straatpastor Hanna Wapenaar

Deze serie gaat over pastoraat op bijzondere plekken. Hanna Wapenaar is straatpastor in Amsterdam.

Wie straatpastor Hanna Wapenaar naar haar functieomschrijving vraagt, hoort twee woorden: er zijn. Hoe ze dat doet in een hoofdstad die non-stop ‘aan’ staat? ‘Ik heb altijd twee bakkies koffie bij me.’

Ze weet het nog goed. De eerste wandeling door het Vondelpark als straatpastor in Amsterdam. Er was die man. Dubbelgeklapt op een bankje. Tussen zijn voeten lag een telefoon, daarnaast een bos sleutels. Iets verderop was een yogagroepje bezig. ‘Op van die fancy matjes. Ik heb er een tijdje naar staan kijken’, herinnert Hanna Wapenaar zich. ‘Wat gebeurde hier? Wat werd er van mij gevraagd? Heel eerlijk: ik kon er niets mee. Ik voelde: ik had iets moeten doen, maar geen idee wat.’

Inmiddels kan Wapenaar er ontspannen over praten. Na rui..

