Discussie in christelijk Amerika: ‘In Christ alone’ in plaats van volkslied VS

Elk jaar viert de VS op 4 juli Onafhankelijksdag - op deze datum in 1776 verklaarde het land zich onafhankelijk van Groot-Brittannië. In veel kerken worden op deze dag een of twee patriottische liederen gezongen, waaronder het Amerikaanse volkslied - de Star-Spangled Banner. De traditie leidt tot discussie in christelijk Amerika, signaleert het Amerikaanse opiniemagazine Christianity Today. Waarom op een plek waar je vrij God kunt eren een hommage brengen aan staat of overheid? Zo vermengt religie zich met nationalisme. Voorstanders zien het zingen van het volkslied in de kerk als een uiting van dankbaarheid voor die vrijheid. Anderen wijzen erop dat de onafhankelijkheid leidde tot vrijheidsberoving van andere groepen mensen. Josh Diaz, betrokken bij de worship van de CityChurch in Fort Lauderdale, stelt in het blad voor alleen liederen te zingen die het hart volledig richten op Christus. ‘Liederen als ‘Turn your eyes upon Jesus’ en ‘In Christ alone’ helpen ons herinneren waar gelovigen hun hoop moeten zoeken.’