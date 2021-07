Theologen kunnen verhit discussiëren over een paar woordjes of zelfs een enkele letter. Hoe onbegrijpelijk deze haarkloverijen vaak ook zijn voor buitenstaanders, ze roepen niet zelden grote levensvragen op. Waar werd in tweeduizend jaar kerkgeschiedenis om gestreden, en wat moeten wij vandaag daarvan weten? Deze week: ‘In de mensen een/van welbehagen’.

Over welk woordje hebben we het?

De engelen konden het vast niet vermoeden, toen ze die eerste kerstnacht in het evangelie naar Lucas zongen in de velden van Betlehem. Maar het laatste woord van hun loflied zou een heuse theologische controverse veroorzaken. ‘Ere zij God in de hoge en vrede op aarde’, zong – of scandeerde – het engelenleger voor de verbijsterde herders. Maar dan begint de discussie. Want wat volgt daarna? Is het ‘In de mensen een welbehagen’ of ‘In de mensen ván welbehagen’? In het Grieks gaat het om één letter verschil: staat er in Lucas 2 vers 14 ‘eudokia’ of ‘eudokias’?

In het eerste geval is het woordje onderwerp van de zin, in het tweede geval een genitief-vorm (’van het welbehagen’). Oude protestantse bijbelver..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .