‘Mensen buiten de kerk hebben verzoening soms beter begrepen’

Purmerend - Apeldoorn

Cees-Jan Smits (35) vond dat hij geen dominee kon worden zonder eerst diepgaand over verzoening na te denken. Want waarom moest Jezus nu aan het kruis sterven? Kon God niet zonder het kruis vergeven? En kan dat wel, iemand anders die de verantwoordelijkheid neemt voor dat wat jij verkeerd hebt gedaan? Maak je jezelf er dan niet al te gemakkelijk van af? En: is die verzoening wel voor jou?

Smits deed studie naar het gedachtegoed van deze theologen en promoveerde vrijdag in Apeldoorn. Hij begon zijn onderzoek in 2012, drie jaar later vroeg hij toch toelating tot het ambt. Die kreeg hij, en sinds 2017 is hij christelijk-gereformeerd predikant in Purmerend.

Ondanks de wijsheid die Smits bij Iwand en Jüngel vond..

