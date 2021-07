Zeven veranderingen voor de kerk na corona. ‘Het kerkgebouw heb je nodig voor je geloof’

Door de coronacrisis maakten de kerken in ons land kennis met begrippen als triage, desinfecteren, anderhalve meter, online-diensten en livestreams. Nu de lockdown achter de rug is, doemt de vraag op: voor welke blijvende veranderingen zorgt corona in de kerk? Zeven ontwikkelingen dienen zich aan.

Livestream van de paasdienst in de Laurenskerk in Rotterdam, april vorig jaar.

Nog even volhouden en er komt een einde aan de lockdown. Nu al mag de volledige capaciteit van kerkgebouwen worden benut, mits de bezoekers op anderhalve meter van elkaar zitten. Het wenkende perspectief: bij verdere versoepelingen mogen kerkgangers weer vrij naar de kerk.

Als het zover is, kijken de kerken in ons land terug op een unieke periode in hun geschiedenis, waarin de fysieke kerkgang sterk beperkt was en de diensten noodgedwongen online moesten worden gehouden. Op dringend advies van de overheid schaalden de kerken op de eerste zondag na 15 maart 2020 hun diensten af naar dertig mensen.

Tegen de zomer van 2020 waren er enkele weken met versoepelingen, maar met de komst van een tweede coronagolf gingen ook de kerken in..

