Generaties in gesprek over God en Geloof: ‘God heeft jou nodig. Ik ben zo ver dat Hij me mag thuishalen’

Deze zomer gaan mensen van verschillende generaties met elkaar in gesprek over God en geloof. Vandaag: Bas Bijl (19) en Ans Timman (83) uit Amersfoort. Bas gaat, na het Basisjaar Evangelische Hogeschool, rechten studeren. Ans is weduwe en noemt zichzelf evangelist. Ze kennen elkaar van een project voor onderlinge aandacht in de buurt.

God

Ans: ‘Ik heb heel lang geworsteld met doodsangsten. Ik dacht dat ik naar de hel zou gaan. Ik ben van katholieken huize en ben de tweede in een gezin met dertien kinderen. Ik was een vroom meisje, maar heb vol met angsten gezeten. Tijdens de de oorlog heeft er een Duitser op onze boerderij geschoten en ik leed sindsdien aan slapeloosheid en doodsangsten. Je kon naar de hemel, het vagevuur of naar de hel. Ik dacht: ik ga naar de hel. Mijn ouders hadden daar weinig aandacht voor. Jaren later heb ik een boekje gelezen van een opwekkingsprediker uit 1800, Charles Finney. Daarin las ik dat katholieke mensen in een dienst naar voren gingen om hun leven aan de Heer te geven. Daar had..

