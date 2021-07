Het is dodelijk voor elke bezieling wanneer we het grote Boek zo klein maken als wijzelf zijn

Omdat we bezig zijn met een boeken-/podcastserie over ‘Moderne profeten’, hadden we een gesprek met Jim Forest. Ik kende hem alleen van zijn boeken over Thomas Merton en Dorothy Day - voor mij twee grote namen die contemplatie en actie, gebed en gaarkeukens, wisten te verenigen. Maar al pratend kreeg ik door hoe close hij met hen is geweest. ‘Wacht even’, dacht ik opeens, ‘ik ben nu in gesprek met iemand die uit eigen herinnering over hen kan vertellen en zelf de kracht van hun leven heeft geproefd’.

We vroegen hem naar een beslissend moment in het leven van Dorothy Day en zijn antwoord was opmerkelijk. Hij zei: Dat waren de boeken die ze las. Dat heeft haar beslissend gevormd. Doordat ze als puber The Jungle van Upon Sinclair las, bij..