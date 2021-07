‘Diep geraakt’ is het thema van Opwekking 2022

De pinksterconferentie van stichting Opwekking in 2022 krijgt als thema: Diep geraakt. Het thema is gebaseerd op een tekst uit het Bijbelboek Handelingen.

Amersfoort

In de tekst uit Handelingen 2 vers 37-39, heeft Petrus verteld over de dood en opstanding van Jezus, en hoe de uitstorting van de Heilige Geest deel uitmaakt van Gods plan om het leven van ieder mens te vernieuwen. Daarna staat er dat de toehoorders ‘diep in het hart werden geraakt’. ‘We geloven dat mensen van alle leeftijden en achtergronden geraakt zullen worden door de liefde van Jezus en door de Heilige Geest’, zegt Ruben Flach, directeur van stichting Opwekking, ‘als het woord van God gepredikt wordt: de boodschap van Jezus en het kruis.’

Volgend jaar zal Opwekking voor de 52e keer een pinksterconferentie houden. De organisatie hoopt dat weer in fysieke vorm te kunnen doen, nadat de conferentie de afgelopen twee j..

